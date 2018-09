Così Lorenzo D'Anna ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese: "Sapevamo che una squadra chiusa come è stata l'Udinese era difficile da scardinare. Bene nel primo tempo, sfruttato bene Barba, occasioni sono state create anche se l'Udinese era chiusa. Nella ripresa nel momento migliore nostro, quando l'intensità dell'Udinese era calata siamo riusciti ad aprire i nostri avversari e abbiamo subito un gran gol di De Paul. Poi Scuffet ci ha tolto la gioia di urlare. Qualcosa tecnicamente abbiamo sbagliato nelle scelte dell'ultimo passaggio o delle conclusioni. Le riserve ci hanno dato una mano, abbiamo cercato di superare il centrocampo loro, siamo entrati in area dal lato sinistro con i cross e per sfortuna non siamo riusciti a concretizzare. Loro bravi a farci gol. L'Udinese è una squadra ostica".