Lorenzo D'Anna, allenatore del Chievo Verona, parla in conferenza stampa: "Sapevamo che gravava questo problema sul club che ha influito sul mercato, sulla formazione della rosa. Non mi spaventa niente: conosco il mio ambiente, so chi mi sta attorno, conosco il Presidente. Usciremo fortificati, tutti, da questa situazione. Siamo nati per soffrire, lo abbiamo sempre fatto ottenendo risultati. Rispetto agli altri anni, soffriremo all'inizio e dobbiamo calarci subito nella nostra identità, dobbiamo vivere e combattere".



SULLA ROMA - "Dobbiamo combattere col nostro spirito, con quello fatto contro l'Empoli. Vanno tolti timori, venivamo dalla gara difficile di Firenze. La Roma è una squadra che offende in sette-otto giocatori insieme, qualche spazio te lo concede. Dovremo essere bravi a coprire gli spazi e a sfruttare quelli che ci lasceranno".



SULLA DIFESA - "La difesa è stata ricomposta, ha avuto più cambi. Ci sono stati infortuni e c'è stato poco tempo, lavoriamo chi di reparto e chi di riferimento, serve invece una solidità unica. Con l'Empoli dietro siamo stati meno precisi ma più convinti. Serve un pensiero unico, dobbiamo lavorare bene di reparto e non solo nei singoli".