Non finiscono i guai per il Chievo e ora al centro della bufera finisce il Bentegodi: i gialloblù sono in forte ritardo con il pagamento degli affitti per l'utilizzo dello stadio. Un debito da due milioni e mezzo di euro circa, ma non è l'unico problema: il Comune infatti ha ufficialmente tolto alla società di Campedelli la possibilità di pagare la cifra a rate, concessa nel 2016 sia a Chievo che Hellas.