Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato a Radio Rai dopo l'1-1 col Parma: "Abbiamo affrontato questa gara con grande coraggio di voler andare nella metà campo avversaria per metterli in difficoltà. Nei primi minuti abbiamo sbagliato molto, ci siamo allungati poi abbiamo creato diverse occasioni, il Chievo deve essere più convinto ma l'atteggiamento lo abbiamo messo, in 10 abbiamo sofferto ma di squadra e fino a quando è così va bene".