Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta col Bologna: "Non parlo di VAR e arbitri, torno a casa tranquillo. Io dormo sereno, lascio giudicare agli altri l'operato della terna arbitrale. La mia squadra ha avuto le occasioni per portarsi in vantaggio, poi ci sono componenti più forti di noi... Guardate le ultime partite fatte e tutte le decisioni prese contro di noi, è scandaloso".