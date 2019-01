Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, parla alla vigilia della sfida con la Juventus: "Siamo pronti alla battaglia, ci siamo preparati bene. A Torino voglio vedere compattezza, organizzazione e coraggio. Sappiamo che affronteremo una big, ma anche noi abbiamo le nostre qualità. Non voglio sentir parlare di classifica, anche se è chiaro che dal ricorso ci aspettavamo indietro dei punti":



SU RONALDO - "Quando giochi contro la Juve non puoi pensare solamente a un giocatore. Altrimenti chi marca Dybala o Bernardeschi? Andremo in campo con la nostra filosofia di gioco, consapevoli che guardare troppo l'avversario non ci fa bene. Non abbiamo paura".