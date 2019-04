Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Domani giocherà Vignato, giocherà la sua seconda partita. Dovrebbero rientrare Hetemaj e Giaccherini. Quest'anno è successo di tutto e siamo consapevoli che possa succedere. Bisogna mantenere la testa alta, dobbiamo fare una partita da Chievo. Le nostre ultime partite vogliamo giocarle al meglio".



SU VIGNATO -"Deve fare almeno 3-4 partite per prendere il ritmo della Serie A. Deve giocare con la testa libera e sereno. Queste partite serviranno anche a lui per capire in cosa consiste la Serie A".



SUL SUO STATO D'ANIMO - ""Personalmente sono molto arrabbiato. Ma allo stesso tempo vado avanti a testa alta perché abbiamo lavorato tanto, anche se non siamo riusciti a raccogliere per come abbiamo lavorato. Mi dispiace per la squadra, per i tifosi e per la nostra società. Questi punti non sono quelli che il Chievo si merita"