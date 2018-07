Filip Djordjevic, neo acquisto del Chievo, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione.



Queste le sue dichiarazioni: "Mi fa piacere ritrovare Tomovic, un vero amico anche fuori dal campo. Spero di fare una buona stagione insieme a lui e ai miri compagni. L'ultimo anno è stato particolare e difficile, adesso ho tanta voglia di dimostrare il mio valore. Dobbiamo partire bene fin dal ritiro. Darò il massimo in ogni partita, per me per i compagni e per tutta la squadra: spero di fare tanti gol qui. Il numero di maglia? Ancora non ho scelto. Il compagno di stanza? Sarò con Tomovic".