Lucas Piazon, nuovo attaccante del Chievo (indosserà la maglia numero 7), ha parlato oggi in conferenza stampa, svelando un retroscena di mercato: "Juve? È vero, a 17 anni mi voleva così come il Chelsea, ma scelsi la Premier. In Inghilterra mi sono ritrovato davanti tanti giocatori fortissimi e questo mi ha fatto capire che devo lavorare di più. Pentito della scelta? Non ho rimpianti, non posso dire che giocatore sarei oggi se avessi preso una strada differente in passato. Da giovane seguivo molto il campionato italiano, ci giocavano tanti italiani e immaginavo di essere al posto loro un giorno. Sognavo di essere come Ronaldo"