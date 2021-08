Gli ultras del ChievoVerona, North Side e Gate 7 hanno emesso un durissimo comunicato contro la società e il presidente Luca Campedelli: "Tutte le favole iniziano con un c’era una volta. C’era una volta il Chievo. C’era una volta un presidente che si circondava di persone da Chievo. C’era una volta un presidente che sapeva sognare, che sapeva osare, che sapeva pianificare. C’era una volta una società che era una famiglia con dei valori e dei principi sani. Dopo oltre un ventennio dove sono state scritte innumerevoli pagine di questa splendida favola cosa rimane di quel Chievo? Quasi nulla. Oggi al posto di quel giovane presidente visionario e fuori dagli schemi rimane una brutta copia invecchiata, malconsigliata e rancorosa. Prima circondato da dirigenti professionali e devoti alla causa ora da una mandria di incompetenti e parassiti (…) È tempo di voltare pagina ed iniziare un nuovo capitolo. Di certo nelle prossime pagine non ci sarà posto per certi personaggi, non ci sarà posto per incompetenti e parassiti, non ci sarà spazio per chi non dimostrerà di essere da Chievo, non lo permetteremo".