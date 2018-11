Continua il pressing del Chievo per Adam Ounas. Il direttore sportivo dei gialloblù Giancarlo Romairone ha confermato l’interesse per l’esterno del Napoli ai microfoni di Radio Crc: “Credo che non si dica nulla di nuovo ribadendo che il ragazzo ci piace. Il valore è chiaro, dobbiamo capire in questo mese come ripartiremo con Di Carlo e poi penseremo al mercato”.