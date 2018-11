Prima giornata di allenamenti per i gialloblù a Veronello in vista della sfida che vedrà impegnata la squadra di mister Mimmo Di Carlo alla Lazio, domenica sera alle 18.00 allo stadio Bentegodi per la 14^ Giornata di Serie A TIM. Questo il programma svolto nella seduta pomeridiana:



- Riscaldamento

- Esercitazioni tecniche

- Lavori di scarico per chi è sceso in campo contro il Napoli

- Lavori di possesso palla e partita per chi non è sceso in campo contro il Napoli



La squadra domani si ritroverà a Veronello per una doppia seduta di allenamento: alle 10.30 e alle 14.45. Entrambe le sedute di allenamento si svolgeranno a porte aperte.