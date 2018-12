Doppia seduta di allenamento per i gialloblù oggi a Veronello. In quella mattutina, dopo un'attivazione fisica, i giocatori sono stati divisi in due gruppi di lavoro e si sono alternati tra esercizi di forza ed esercitazioni tattiche, mentre nel pomeriggio a seguito di un'attivazione tecnica, sono stati effettuati esercizi sul possesso palla e una partita.



Domani la squadra svolgerà un allenamento a porte aperte alle ore 14.45.