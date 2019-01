Domenica 6 gennaio riparte il campionato femminile. In campo, tra le altre, la Juventus Women di Rita Guarino che sfida il Chievo in trasferta. Le bianconere sono in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan di Carolina Morace. Domani le ragazze di Guarino saranno in campo alle 12.30 con diretta tv su Sky Sport e in streaming con il servizio Sky Go, dedicato agli abbonati.