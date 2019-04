Sassuolo-Chievo 4-0





Sorrentino 5: l'annata è sempre più buia, ma non dipende certo da lui.



Leris 6,5: in fase difensiva si abbassa sulla linea dei cinque dietro a controllare Boga, ma in proiezione sa essere propositivo e pericoloso. Sfiora il gol del pareggio subito dopo il vantaggio dei neroverdi. Spina nel fianco sinistro del Sassuolo, almeno nel primo tempo.



Barba 6: è suo il fallo che viene controllato al Var. Con quel pareggio di Giaccherini, forse, sarebbe stata un'altra partita. In difficoltà a gestire Berardi, quando il calabrese supera Kiyine.



Cesar 6: fa buona guardia su Babacar, che del resto lo impegna poco. Il reparto che guida però non tiene.



Bani 5,5: aiuta Leris a contenere Boga. Gestisce Babacar insieme agli altri due centrali clivensi, ma regala l'angolo da cui proviene il raddoppio del Sassuolo. Brutto errore.



Kiyine 5,5: non benissimo quando è costretto a difendere su Berardi, meglio quando si sgancia (le poche volte).



(10' st Vignato 6: col suo ingresso in campo il Chievo passa al 4-2-3-1. Il tocco del classe '00 è molto interessante (seconda presenza stagionale, dopo il debutto contro la Juve. Prova il tiro intorno al 32' ma Consigli blocca).



Rigoni 6: prima mediano nei tre, poi nel doble pivote. Gara di sofferenza. Hetemaj 6: buon primo tempo, nel quale argina Locatelli. Cala nella ripresa.



(10' st Dioussé 6: entra con qualche compito di regia e per rifilare qualche randellata)



Giaccherini 5,5: avrebbe meritato la sufficienza per il gol annullato e per l'umiltà. Sbaglia però un rigore nel finale.



Pucciarelli 5,5: delle due punte, quella che combina meno.



(24' st Piazon 5,5: non incide per niente sulla fascia destra)



Stepinski 6: un gran darsi da fare privo di soddisfazioni. Al 44' del secondo tempo, lanciato in porta, può segnare il gol della bandiera: si lascia ipnotizzare da Consigli.







All. Di Carlo 5: parte col 5-3-2, in proiezione 3-5-2. È un Chievo che, passato subito in svantaggio, reagisce e impensierisce il Sassuolo, tanto da trovare il gol del pareggio con Giaccherini (poi tolto dal Var). La rete subìta prima dell'intervallo però distrugge tutto, e la squadra di Di Carlo nel secondo tempo non combatte più, specialmente dopo il tris. Triste vicenda.