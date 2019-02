Empoli-Chievo 2-2

Sorrentino 6: pronti via è decisivo su una doppia conclusione ravvicinata di Krunic e Traore. Non può nulla sui gol degli azzurri.

Bani 5,5: molti errori, sia in fase di disimpegno che in copertura.

Rossettini 6: fa valere la sua esperienza in mezzo all’area di rigore.

Barba 6,5: il migliore tra i difensori clivensi, non sbaglia un intervento e gioca il pallone con sicurezza.

Kiyine 5,5: potrebbe osare un po’ di più in fase di spinta.

(Dal 13’ s.t. Diousse 6: gioca tanti palloni, senza sbagliare ma anche senza rischiare).

Hetemaj 5: bel complesso offre una buona prestazione di quantità e buona qualità in mezzo al campo, ma il disimpegno che manda in porta Caputo per il 2-2 macchia indelebilmente la sua prestazione.

Rigoni 6,5: ci mette una pezza in più di un’occasione in difesa, gioca molti palloni sbagliando pochissimo

Jaroszynski 6: nel primo tempo soffre le accelerazioni di Di Lorenzo e gli strappi di Krunic. Cresce nella ripresa, proponendosi in qualche interessante discesa palla al piede.

(Dal 38’ s.t. Frey sv)

Giaccherini 7: mette lo zampino in entrambi i gol del Chievo. Prima col destro da fuori che sblocca il punteggio, poi con il cross che dopo il rimpallo su Silvestre finisce sui piedi di Stepinksi.

Pellissier 6: pochi i palloni toccati, esce per infortunio.

(Dal 29’ p.t. Djordjevic 5,5: gioca di sponda e fa a sportellate con i difensori azzurri per proteggere la palla. Lavoro sporco che non valorizza per i troppi errori negli appoggi).

Stepinksi 6,5: gol da opportunista vero, ma non solo; si muove bene, protegge la palla e la gioca con qualità. A soli 24 anni rappresenta un prospetto molto interessante della Serie A.

All. Di Carlo 6,5: nel primo tempo riesce ad ingabbiare l’Empoli impedendogli di fare gioco. Il vantaggio costruito viene mandato in fumi solo per alcuni errori individuali grossolani. La salvezza è forse un’impresa troppo grande, ma il suo Chievo darà filo da torcere a tutti.