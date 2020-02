La sconfitta interna per mano del Livorno può costare l'esonero all'allenatore del Chievo Verona Michele Marcolini. Ottavo in classifica ma a distanza siderale dai primi due posti, che valgono la promozione diretta in A, il tecnico gialloblù potrebbe pagare la settima sconfitta in stagione. Il nome più autorevole per la sua sostituzione è quello dell'ex Empoli e Verona Alfredo Aglietti.