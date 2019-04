Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba; Hetemaj, Dioussé, Giaccherini; Meggiorini, Stepinski, Vignato.

Ospina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.​

Dopo la brutta sconfitta patita in Europa League a Londra sul campo dell'Arsenal e in attesa del ritorno dei quarti di finale in programma al San Paolo giovedì, ildi Carloscende in campoal Bentegodi di Verona ospite dell'ormai retrocessodi Domenicoper blindare definitivamente il secondo posto in classifica eil giorno dopo la sconfitta dei bianconeri a Ferrara che ha rimandato l'ottavo scudetto di fila da parte della squadra di Allegri. I partenopei vogliono conservare il vantaggio sulle inseguitrici con un occhio già al fondamentale match di giovedì, motivo per il quale Ancelotti opererà un copioso turnover, anche se dovrebbe partire titolare il capocannoniere Arek Milik, in panchina all'Emirates; dal canto suo il Chievo, che potrebbe retrocedere aritmeticamente per la seconda volta nella propria storia proprio oggi in caso di pareggio o sconfitta, pensa già all'anno venturo, nel quale dovrà provare a risalire subito in Serie A.Il Napoli è imbattuto da otto sfide contro il Chievo in Serie A (6V, 2N) e ha segnato almeno due gol in cinque di queste. Dopo aver vinto quattro delle prime cinque gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (1P), il Chievo ha perso quattro delle ultime cinque – pareggio per 0-0 in quella più recente del novembre 2017. Se il Chievo pareggia o perde retrocede in Serie B per la seconda volta nella sua storia, a prescindere dai risultati delle altre squadre. Il Chievo è uscito sconfitto nelle ultime tre partite di campionato non segnando alcuna rete, solo due volte in Serie A ha perso quattro match consecutivi rimanendo sempre a secco di gol (nel novembre 2008 e nel marzo 2005). Il Napoli ha perso l’ultima trasferta di campionato contro l’Empoli, non infila due sconfitte esterne consecutive in Serie A da aprile 2016 (tre in quel caso).Nelle ultime sei partite di campionato il Napoli ha sia segnato che subito gol: 21 reti (3.5 in media a match).Da una parte il Napoli è la squadra che ha segnato maggiormente da fuori area (15) nella Serie A in corso, dall’altra nessuna ha subito più reti dalla distanza del Chievo (12).Sfida tra la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (Napoli 17) e quella che ne ha subiti di più nell’ultimo quarto d’ora (Chievo 15).Il centrocampista del Chievo Emanuele Giaccherini ha collezionato 20 presenze in Serie A con la maglia Napoli tra l’ottobre 2017 e l’ottobre 2018, segnando una sola rete. Simone Verdi del Napoli ha segnato tre reti contro il Chievo in Serie A (tutte nelle ultime tre sfide), contro nessuna squadra ha realizzato più gol nel massimo campionato.​