Nicola Rigoni, centrocampista del Chievo, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Pescara. I clivensi si preparano alla prima di campionato contro la Juventus: "Abbiamo fatto un buon passo in avanti rispetto all'amichevole scorsa, adesso abbiamo la prima di campionato. CR7? Bella emozione vederlo in Italia, soprattutto se la prima è al Bentegodi. Noi prepareremo la nostra gara nel migliori dei modi, giocheremo da Chievo e cercheremo di limitare la Juventus. Abbiamo una settimana per preparare e ci arriveremo nel migliore dei modi".