Giancarlo Romairone, ds del Chievo, parla a Sky Sport prima della sfida con il Cagliari: "​Samo sempre vicini alla squadra, sappiamo che entriamo in una fase calda delicata anche se in verità ci siamo dall'inizio dell'anno. Preferiamo analizzare di volta in volta, la partita è importante come tante altre. Iniziamo da stasera, il Cagliari è forte ed in forma ma noi arriviamo con un buon spirito".