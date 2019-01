Stefano Sorrentino, portiere del Chievo Verona, parla a RMC Sport, partendo dal rigore parato a Ronaldo nella sfida contro la Juventus: "A livello personale è una bella soddisfazione che ho archiviato quando sono andato a dormire perché devo cominciare a pensare alla prossima partita che è molto importante. A livello personale sono molto contento, è inutile negarlo, ma allo stesso tempo abbiamo perso tre a zero. Rimane un ricordo personale ma che non ha portato nulla alla squadra. Preferivo non parare il rigore ma portare a casa tre punti".



SU GATTUSO - "Io l’ho avuto al Palermo alla sua prima esperienza. Rino è un top e lo sta dimostrando con tutte le difficoltà del caso. Mi auguro che torni il sereno sulla sua panchina, so che lui non molla mai e sono convinto che riuscirà a vincere anche questa battaglia. Gli faccio un grande in bocca al lupo".