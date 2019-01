Eroe a metà: Stefano Sorrentino si ricorderà per tutta la vita del rigore parato a Cristiano Ronaldo che però non è servito per evitare la sconfitta del Chievo. "Conserverò tutto, guanti maglia, pantaloncini e calzettoni", dichiara a La Gazzetta dello Sport. "Dietro a un rigore parato ci sono studio, preparazione e intuito. Mio padre Roberto, portiere negli Anni 70-80, aveva il libro nero dei rigoristi. Io all’inizio cercavo gli attaccanti su YouTube, ora con Lorenzo Squizzi, preparatore dei portieri, prima delle gare guardiamo i video e insieme decidiamo la strategia. Tutti e due eravamo certi che avrebbe aperto il tiro e così è stato. Mia madre era allo stadio, mio padre no. Quando ci siamo sentiti, mi ha detto “bravo” e per lui è tantissimo, perché non fa tanti complimenti. Rivedendolo Ronaldo ha calciato un bel rigore. Avevo deciso da che parte mi sarei tuffato e ho anticipato di una frazione di secondo, altrimenti non l’avrei preso".



TUNNEL - "Ronaldo era venuto a salutarmi nel tunnel prima del match. Dopo lo scontro al Bentegodi carinamente mi aveva scritto per sapere come stavo. A fine partita mi è passato accanto mentre stavo salutando Dybala e mi ha dato il cinque. Comunque la Juventus mi ha impressionato: è completa e fisica, può vincere la Champions. Lo auguro a CR7".