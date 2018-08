Stefano Sorrentino, portiere del Chievo Verona, sarà il primo portiere della Serie A ad affrontare Cristiano Ronaldo. Queste le sue impressioni al Corriere dello Sport: "All'inizio ero convinto che fosse una bufala, direi che il suo arrivo in Italia è senz'altro un bene per tutti. Abbiamo bisogno di ripartire ad alti livelli. Noi italiani, quando stiamo per toccare il fondo abbiamo la zampata giusta".