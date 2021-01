Intervistato da Tuttocesena.it il centrocampista del Chievo Emanuele Giaccherini ha parlato dei suoi obiettivi per il 2021 e del proprio futuro: “Vogliamo lottare fino alla fine per la Serie A. Voglio dare altre gioie al Chievo prima della fine della stagione, poi si vedrà, non faccio progetti a lunga scadenza. Da qui a giugno può succedere tutto e il contrario di tutto, posso magari giocare tutte le partite, fare altri 10 gol, portare in A il Chievo e guadagnarmi sul campo un rinnovo di contratto oppure tutto il contrario, incontrare nuovi problemi fisici e decidere di smettere. A luglio comunque avrò tre scelte davanti a me. Restare al Chievo, ritirarmi definitivamente o tornare al Cesena. Non ci sono altre alternative”.