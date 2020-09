Hanno dato esito negativo tutti i tamponi per il Covid-19 eseguiti in due alberghi del Cadore, in provincia di Belluno, dove è stato alloggiato per il ritiro precampionato il Chievo, dove tre giocatori sono stati trovati positivi nei giorni scorsi al Coronavirus. Lo comunica l'Azienda Ulss 1 Dolomiti, come riferisce l'Ansa.