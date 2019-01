‼️ Ufficiale: Joel #Obi passa a titolo temporaneo con diritto di riscatto all'@Alanyaspor https://t.co/rAMqpdyv1R



In bocca al lupo Jo pic.twitter.com/yalCPDjiLx — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 31 gennaio 2019

Joellascia ufficialmente il: il centrocampista ex Inter si trasferisce in prestito con diritto di riscatto all'