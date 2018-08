Lo scontro conè costato caro a. Il portiere delè stato primo costretto a lasciare il campo di gioco e poi è stato trasportato in ospedale dove è stato operato per ridurre lariportata nello scontro. Oggi il giocatore è stato dimesso con il Chievo Verona che ha diramato subito un comunicato ufficiale sulle sue condizioni in cui conferma la frattura del naso ma evidenzia ancheEcco il comunicatoL’A.C ChievoVerona comunica che il portiere Stefano Sorrentino, in seguito a uno scontro di gioco avvenuto al 41’ del secondo tempo di ChievoVerona – Juventus, ha riportato una frattura alle ossa nasali, un trauma contusivo alla spalla sinistra e un colpo di frusta cervicale. La frattura alle ossa nasali è stata ridotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgo Trento, dove Sorrentino è stato trasportato al termine della partita per svolgere gli accertamenti. Il portiere gialloblù è stato dimesso dall’Ospedale di Borgo Trento dopo aver trascorso il necessario periodo di osservazione.

#TornaPrestoSorre!