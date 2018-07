Ile Sergior ancora insieme per un altro anno! La società gialloblù è lieta di annunciare il rinnovo del contratto del suo capitano fino al 30/06/2019.Pellissier, nato ad Aosta il 12 Aprile 1979, disputerà la sua 17^ stagione con la maglia del ChievoVerona. In totale è sceso in campo indossando la divisa gialloblù 498 volte, così suddivise: 440 in Serie A, 37 in Serie B, 18 in Coppa Italia e 3 nelle Coppe Europee, segnando 135 reti.In Serie A Pellissier ha indossato la fascia di capitano per 201 partite, realizzando 108 reti. L’esordio nella massima serie è datato 22/09/2002 in casa contro il Brescia, mentre la prima esultanza personale è arrivata al 90^ minuto della partita Parma – ChievoVerona: gol che valse la vittoria del Chievo per 1-0 allo stadio Tardini.