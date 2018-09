Era nell'aria,a causa del caso plusvalenze fittizie. Il Tribunale Federale ha ufficializzato dunque una penalizzazione per il campionato in corso ma inferiore ai 15 punti chiesti dalla Procura, oltre a una pena pecuniaria di 200mila euro. Una decisione giunta al termine del travagliato processo sulle plusvalenze fittizie.Ecco il comunicato ufficiale:"TFN: 3 punti di penalizzazione al Chievo Verona, tre mesi di inibizione a Luca CampedelliIl Tribunale federale nazionale– Sezione Disciplinare – presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il deferimento del Procuratore federale, sanzionando il Chievo Verona con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso e un’ammenda di 200mila euro.Il TFN ha inoltre sanzionato con 3 mesi di inibizione il presidente del Consiglio di Amministrazione della società Luca Campedelli e con 1 mese e 15 giorni di inibizione i consigliere della società Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli e Antonio Cordioli.Il Tribunale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del Cesena per intervenuta revoca dell’affiliazione, sanzionando con 1 mese e 15 giorni di inibizione i consiglieri della società Guido Aldini e Samuele Mariotti.Le due società erano state deferite per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale e per aver contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo dalle norme che regolano i bilanci delle società di capitali, condotte finalizzate a far apparire un patrimonio netto superiore a quello esistente alla fine di ciascun esercizio e ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato delle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale."- Nella giornata di mercoledì,confermando la tesi sostenuta nel corso del processo sportivo dello scorso luglio: il Tribunale Federale ha accolto parte della tesi difensiva del club gialloblù, evitando al Chievo la penalizzazione di 15 punti inflitta in precedenza al Cesena (implicato nella medesima vicenda).secondo l’avvocato Marco De Luca, infatti, il deferimento non sarebbe stato firmato dal Procuratore federale ma da aggiunti non titolati a farlo in base a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.