Gian Piero Ventura, allenatore del Chievo Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "Il secondo tempo di Cagliari ha detto che abbiamo iniziato un percorso insieme perché abbiamo concesso un solo gol e un tiro, avendo a disposizione tre palle gol. La nostra avventura è iniziata lì. Domani è evidente che mi aspetto un passo avanti ulteriore. Dobbiamo avere la consapevolezza che finché non sei totalmente padrone di quello che vuoi fare e totalmente sereno per farlo. Abbiamo cercato di accelerare i tempi perché è evidente che nei primi 15 giorni c'era bisogno di ripartire da zero fra molte difficoltà. Cacciatore e Tomovic non ci sono, Barba anche. E' evidente che dobbiamo comunque iniziare a fare punti e dare continuità al percorso di crescita. All'inizio non c'era neanche un buchino di luce in fondo al tunnel e brancolavamo nel buio. Adesso uno spiraglio c'è e sappiamo in quale direzione dobbiamo andare. Adesso abbiamo un obiettivo".