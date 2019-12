Chievo Verona-Juve Stabia 2-3 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 26' Rigione (C), 32' Pucciarelli (C), 49' Addae (J), 76' Forte (r)(J), 91' Forte (r)(J)



Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Rigione, Cotali; Segre, Obi (10' Esposito), Di Noia; Pucciarelli (87' Rovaglia); Meggiorini, Ceter (10' Rodriguez). All. Marcolini



Juve Stabia (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Mezavilla (62' Elia), Troest, Ricci; Calò, Buchel (53' Mallamo); Addae, Bifulco, Canotto (80' Rossi); Forte. All. Caserta



Arbitro: sig. Di Martino di Teramo



Ammoniti: 4' Buchel (J), 57' Calo (J), 67' Rodriguez (C), 74' Vaisanen (C), 76' Meggiorini (C), 86' Mallamo (J), 91' Forte (J)