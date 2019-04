Chievo Verona-Napoli 1-3



Sorrentino 5,5: nonostante i gol subiti è sempre prodigioso sul altrettante parate.



Depaoli 6: buono il primo tempo, con chiusure efficaci nonostante la pericolosità degli avversari.



Cesar 6,5: finisce molto probabilmente qui la sua avventura clivense e lo fa in grande stile, con un gol che sa quasi di una vittoria.



Andreolli 5,5: troppo impacciato, subisce tutta la pressione degli attaccanti napoletani.



Barba 5: ancora una brutta gara del difensore, che non riesce ad essere al passo con i ritmi avversarsi. Molte volte salta la marcatura e sbaglia anche le rifiniture.



Hetemaj 5,5: meglio nel primo tempo, più al centro del gioco ma, poca roba.



Dioussé 6: deve cresce, ma ha ampi spazi di miglioramento. Prova a prendersi il centrocampo e a proporsi fino all'ultimo anche al costo di sbagliare la giocata.



Giaccherini 5: sparisce presto dal campo sovrastato dalla fisicità degli avversari. Gli manca anche la corsa, cosa importante per uno tecnico come lui.



Vignato 6: anche lui ha dimostrato buone cose soprattutto in fase di impostazione. Può diventare un prospetto interessante.

(22' s.t. Leris 5,5: entra ma non incide molto sulla gara ormai compromessa.)



Meggiorini 6: unico a cercare la conclusione, anche se mai pericolosa.

(28' s.t. Grubac: s.v.)



Stepinski 5,5: nel primo tempo prova a rendersi pericoloso ma è troppo impreciso sotto porta. Poi sparisce dal gioco.

(35' s.t. Kiyine: s.v.)





All. Di Carlo 6: Chievo in serie B, ma non smette mai di incitare la squadra a proporre gioco. Sicuramente la squadra verrà rifondata, ma proprio da lui si dovrebbe ripartire per tornare nella massima serie.