Chievo Verona-Roma 0-3



Sorrentino 5,5: poca colpa sui gol subiti ma il passivo è comunque pesante.



Frey 6: si era comportato abbastanza bene fino al momento dell'infortunio.

(39' p.t. De Paoli 6: lotta come può fino allo sfortunato infortunio.

dal 27' s.t. Schelotto: s.v.)



Bani 5: combina il pasticcio insieme al compagno di reparto sul primo goal, dimenticandosi l'attaccante che gli scappa alle spalle. Troppa confusione.



Rossettini 5: poca sicurezza nelle chiusure e troppe volte perde il duello con Dzeko.



Barba 5,5: inizia bene ma si perde nella ripresa soprattutto in fase offensiva, dove offre poca spinta in avanti.



Leris 6,5: migliore in campo per i suoi. Corsa e tecnica, ma soprattutto è uno dei pochi che cerca davvero la giocata che possa cambiare la gara.



Dioussé 5,5: si nota la sua caparbietà ma sbaglia alcuni gesti fondamentali in zone nevrargiche del campo.



Hetemaj 5: ancora una partita insufficiente. Zaniolo e compagni non sono un cliente facile ma troppe volte perde le marcature e si perde tra le maglie avversarie.

(14' s.t. Piazon: s.v.)



Giaccherini 5,5: primo tempo di alti e bassi ma spesso i "bassi" risultano pericolosi dato che perde palloni in zone molto pericolose. Ripresa migliora ma nulla di che.



Stepinski 5,5: troppo isolato davanti, riceve pochi palloni giocabili.



Djordjevic 5: Sempre anticipato dai difensori avversari e non si propone ai compagni sui contropiedi. Quasi un fantasma





All. Di Carlo 5,5: Chievo che sembra essere tornato nei giorni bui del girone di ritorno. La scelta di Hetemaj fa discutere anche se è la difesa il reparto con le maggiori difficoltà. Urge una soluzione.