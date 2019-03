Chievo Verona-Cagliari 0-3



Sorrentino 5: anche se non è molto colpevole sulle reti subite, il passivo di tre incide sulla prestazione finale. La difesa però non lo aiuta di certo.



Depaoli 4,5: completamente fuori gara. Scoordinato nelle chiusure, troppo lento e poco reattivo si fa sempre scappare gli attaccanti avversari.



Andreolli 5: spesso in difficoltà su Joao Pedro, lascia la marcatura troppo larga non riuscendo più a chiudere come dovrebbe.



Barba 5: sui palloni alti dimostra le maggiori lacune. Insieme a tutto il reparto difensivo gara insufficiente.



Jaroszynski 5,5: prova ad inizio gara a proporsi anche in fase offensiva, ma dopo il primo gol subito sparisce dalla partita.

(8' s.t. Bani: uno dei pochi gialloblù che si salva in questa partita. Cerca di fare il suo anche se i compagni non lo supportano come dovrebbero.)



Leris 5,5: cerca spesso una giocata di troppo, finendo inesorabilmente chiuso dagli avversari. Dioussé 5,5: usa spesso il fisico ma pecca di imprecisione nei passaggi. Poca intesa con gli attaccanti.

(32' s.t. Rigoni: s.v.)



Hetemaj 5: ancora una partita sotto la sufficienza. Troppo compassato e lento nelle giocate.



Giaccherini 5,5: parte bene ma si spegne insieme alla squadra dopo il primo gol subito. Con i suoi dribbling è sempre imprevedibile ma spesso si chiude troppo verso la propria fascia.



Meggiorini 5: si rende poche volte pericoloso se non su alcune uscite alte in area.

(28' s.t. Pucciarelli 6: non crea troppe difficoltà alla difesa avversaria ma almeno ci mette freschezza e velocità.)



Stepinski 6: I compagni non lo servono però quasi mai con precisione, ma le uniche azioni pericolose del Chievo arrivano da lui.



All. Di Carlo 5,5: Chievo che inizia bene ma affonda in 20', chiudendo di fatto la partita già nel primo tempo. La ripresa sicuramente meglio ma troppo lontani da una prestazione per la salvezza.