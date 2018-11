fa quello che può, davanti ad una difesa sfilacciata che da davvero poche sicurezze. Nel finale è uno dei pochi che prova a suonare la sveglia con la voce.prova a proporsi in avanti, cercando più volte i movimenti dei compagni senza però essere seguito.soffre le giocate nello stretto degli attaccanti emiliani e non dà troppe sicurezze.anche lui non brilla in lucidità, con alcuni errori tecnichi quando deve far ripartire l'azione.nel primo tempo cerca di spingere in avanti anche se con poca convinzione. Si spegne definitivamente nel secondo.poca roba. Errori di misura sulle giocate, spesso nascosto tra le maglie avversarie.(26' stentra e non si rende protagonista in nessuna azione, anzi si fa espellere per doppia ammonizione nel finale nel momento più concitato della gara.)troppo lento nelle verticalizzazioni e troppo elementare nelle idee.la freschezza fisica è l'unica cosa che può salvare la sua partita, almeno nel primo tempo.unico che davvero cerca di fare qualcosa per la squadra, anche a costo di sbagliare. )inesistente e prevedibile in ogni giocata. Dovrebbe essere il perno delle azioni offensive, ma non riesce davvero a creare qualcosa di concreto.prova con la sua tecnica a fare qualcosa, ma anche lui si perde come tutto la squadra. Sfortunata deviazione anche nel finale.troppo isolato in attacco, senza supporto dei suoi compagni può davvero fare poco.squadra che non riesce a tirare in porta per tre quarti della gara, con un attaccante troppo solo in attacco e un centrocampo inesistente. Certo, l'allenatore è appena arrivato ma questo Chievo non sembra dimostrare nulla per volersi rialzare.