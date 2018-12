non ha colpe sul pareggio laziale mentre è provvidenziale su molte altre occasioni.bene in fase di copertura, anche se può fare di più in sovrapposizione.spesso in marcatura su Immobile, a volte se lo fa sfuggire, soprattutto sulle ripartenze avversarie.cerca di ripiegare alle incertezze del compagno come può. Lavora molto di fisico sui palloni alti e si fa valerenella propria area di rigore.sicurezze ritrovate dopo le ultime infelici uscite. Primo tempo di grande intensità, poi la stanchezza si fa sentire.a centrocampo fa un lavoro preziosissimo, cercando di sporcare la manovra avversaria soprattutto di Parolo e Milinkovic-Savic. Buona anche la precisione nei passaggi in fase di impostazione.buon primo tempo, poi si spegne e non si rende più propositivo.sicuramente un passo in avanti rispetto alle altre partite. Si vede che ha più fiducia e prova anche la giocata meno elementare.(dal 28' s.t.impatto sontuoso sulla gara. Nel finale va vicino al clamoroso vantaggio. Fa valere tutte le sue qualità atletiche e tecniche.)partita di grande livello, finalmente al centro della manovra giallobù. L'assist confezionato a Pellissier ne è la prova.(dal 25' s.t.il suo compito era quello di contenere la manovra avversaria e proporre con precisione le azioni di contropiede. Praticamente sbaglia entrambe le cose.)troppo in ombra quest'oggi, spesso ingabbiato tra le maglie avversarie non riesce a fare le giocate che vorrebbe. Da ricorda però la sua condizione fisica non ottimale.(dal 15' s.t.semplicemente infinito. Non molla un pallone e si carica la squadra sulle spalle non solo con il gol, ma anche quando la Lazio è nella sua massima spinta.Chievo che sembra lontano parente di quello visto solo due giornate scorse. L'allenatore sicuramente sta infondendo sicurezza nei suoi giocatori ed anche se la missione salvezza sembra impossibile sta già dimostrando molto.