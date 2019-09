Chievo Verona-Pisa 2-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 18' Marconi (P), 56' Marconi (P), 69' Segre (C), 78' Dickmann (C)



Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Rigione, Cesar, Brivio; Segre, Esposito (65' Garritano), Obi (89' Nunes Pina); Vignato; Meggiorini (46' Rodriguez), Djordjevic. All. Marcolini



Pisa (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis (81' Ingrosso), Benedetti; Belli, Verna, Gucher, Siega (54' Marin), Lisi (54' Pinato); Marconi, Masucci. All. D'Angelo



Arbitro: sig. Amabile di Vicenza



Ammoniti: 41' Lisi (P), 44' Meggiorini (C), 83' Belli (P)