Chievo Verona-Spezia 1-3 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 60' Segre (C), 72' Galabinov (S), 76' Galabinov rig. (S), 87' Galabinov (S)



Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi (78' Grubac), Garritano (87' Morsay); Vignato (78' Giaccherini), Djorjevic, Ceter (73' Esposito). All. Aglietti.



Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer (80' Vignali), Terzi (84' Acampora), Capradossi, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mora (84' Erlic); Mastinu (62' Ragusa), Galabinov, Gyasi (80' Bidaoui). All. Italiano.



Arbitro: sig. Dionisi de l'Aquila



Ammoniti: 79' Dickmann (C), 92' Ragusa (S)