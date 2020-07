Chievo Verona-Trapani 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 21' Giaccherini rig. (C), 78' Piszczek (T)



Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Di Noia, Rigione, Renzetti; Segre (71' Karamoko), Esposito, Garritano (86' Zuelli); Giaccherini, Djorjevic (71' Grubac), Vignato (61' Ceter). All. Aglietti.



Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello (35' Fornasier), Pagliarulo, Buongiorno; Coulibaly (82' Luperini), Taugourdeau (61' Odjer), Colpani (61' Scaglia), Kupisz, Grillo (61' Piszczek); Dalmonte, Pettinari. All. Castori.



Arbitro: sig. Minelli di Varese



Ammoniti: 46' Fornasier (T), 56' Segre (C), 88'Odjer (T), 90' Kupisz (T), 93' Zuelli (C)