Il Chievo Verona, aritmeticamente retrocesso in Serie B, pensa già al mercato per allestire una squadra pronta a risalire in A. Nel mirino, secondo tuttob.com, è finito Federico Bonazzoli, attaccante dell'Italia Under 21, di proprietà della Sampdoria ma in prestito al Padova, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, autore in stagione di 7 gol.