Prima uscita ufficiale stagionale e il Chievo si fa trovare pronto sia sull'aspetto tecnico sia soprattutto su quello mentale. Non era cosa scontata questa, visto che con il caos societario in corso si rischiava di avere ripercussioni psicologiche anche sui giocatori stessi. I gialloblù al contrario, hanno dimostrato una buona concentrazione durante tutto l'arco della gara, soffrendo il minimo possibile e proponendo un buon gioco. Sicuramente i ritmi non erano ancora quelli di una squadra al cento per cento della condizione, ma c'è tempo per arrivare più che pronti alla super sfida contro la Juventus.



Sì perché diciamolo pure a voce alta:" questa partita, pur essendo una gara ufficiale di Coppa Italia, è stata soprattutto un banco di prova per la prima di campionato". Lo stesso D'anna ha sottolineato nel post partita ai microfoni clivensi che è molto contento dell'atteggiamento e dello spirito di gruppo e che in vista della Juve sarà importante mantenere lo stesso approccio per farsi rispettare e non partire già sconfitti. Un discorso che quindi fa ben capire come il mister stia preparando la squadra e come sarà la linea guida da seguire per tutto il campionato: tecnica, tattica e molto lavoro anche sull'approccio mentale ad ogni gara.