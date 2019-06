Il Chievo negli ultimi giorni ha iniziato quella operazione di rivoluzione della rosa che tutti si aspettavano per questa sessione estiva. Di Carlo proprio la settimana scorsa ha salutato i gialloblù ed ora il primo tassello da inserire è proprio quello della guida tecnica della squadra. Gli obiettivi sono già stati individuati in Marcolini, tecnico dell'Albinoleffe, Longo e Marino. Aver già trovare dei probabili sostituti è simbolo di una buona partenza, che sottolinea come in casa Chievo si stia cercando di programmare con largo anticipo tutta la campagna estiva e di conseguenza la prossima stagione.



La dirigenza sa benissimo che i propri tifosi si aspettano un campionato in lotta fin da subito per tornare in massima serie ed è proprio per questo che tutto l'ambiente sembra aver ritrovato una serenità nell'aria che non si vedeva da tempo. La scelta dell'allenatore sarà fondamentale in quest'ottica per scegliere poi dove intervenire a livello di rosa, anche se ci si può aspettare una prima rivoluzione in difesa e soprattutto nel reparto offensivo. Cosa contraddistinguerà la lunga estate caldissima di questo Chievo allora? Programmazione e voglia di tornare subito in serie A.