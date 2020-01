Tahith Chong non rinnoverà il contratto con il Manchester United e presto sceglierà il suo nuovo club in cui trasferirsi a parametro zero. L'Inter o meglio Suning sta spingendo per l'acquisto e secondo il Corriere dello Sport proverà il prima possibile a chiudere il colpo per anticipare la concorrenza della Juventus. Solo dopo l'ok si deciderà se trattenerlo nei nerazzurri di Milano o farlo giocare in quelli del Jiangsu.