, come capitava ai tempi del geometra,. Perché vengo spesso considerato nei commenti qui sotto un sobillatore, un fomentatore di polemiche, in grado di scatenare nei lettori i peggiori istinti, istigandoli talvolta alla violenza e rovinando così il gioco del calcio. Come se ci fossero persone che, dopo aver letto un mio pezzo, uscissero poi di casa schiumando rabbia e prendendo a sberle il primo che incontrano. Praticamente, dei cerebrolesi.E allora, siccome la messa in discussione dellaverrebbe considerata alla pari di un invito alla rivolta, viro come detto sutema altrettanto scottante, ma coinvolgendo in negativo la Juventus non è tabù. Anzi, se ne deve parlare. Possibilmente. Mi spiace, io non lo farò. Soprattutto dopo aver appreso come sono andate realmente le cose. E non perché, come sostiene qualcuno, sono “al servigio degli Agnelli” e come tale incapace di prendere posizione nei confronti della società, ma per provare ad usare quell’obiettività che in questi giorniHa ragione lui, perché, di talmente esecrabile ed antisportivo da meritarsi la gogna.. Fa la ministra, e allora ? Siccome svolge un ruolo istituzionale è vietato farle una domanda? È roba da ammanettamento immediato? Allora sarebbero da arrestare tutti quelli a cui è capitato, nella loro vita, di chiedere un favore ad un amico influente. Tutta gentaglia? Chi punta sempre il dito inizi col farsi un esame di coscienza.. Ha fatto tutto da solo l’ateneo perugino. Concludendo: da parte della Juventus non c’è stato nessun tentativo di corruzione. Non bisogna essere servi di nessuno, tantomeno della Juve, per arrivare a queste conclusioni, è sufficiente leggere ciò che il Tribunale perugino ha reso pubblico. È tutto scritto lì, basta scorrere le intercettazioni.“Però il danno di immagine per la Juve è stato enorme”, ha rilanciato qualcuno. Se si insiste nel far passare la versione che l’esame di Suarez lo hanno pilotato dalla Continassa e che per ottenere quella cittadinanza Paratici ha scomodato pure il Governo, se una richiesta d’informazioni diventa in automatico un tentativo di corruzione,(e quindi ha fatto doppiamente bene a chiamarsi fuori)Basterebbe limitarsi a dare informazioni corrette, senza troppe interpretazioni o tentativi di lettura, quasi sempre accusatorie. Per una vicenda di una banalità estrema: volevano tesserare in tempo l’uruguagio prima della chiusura delle liste e si sono informati su quale fosse la strada più veloce per poterlo fare. Poi,Ben sapendo che un semplice starnuto fatto alla Continassa equivale per la maggioranza ad un attentato alla salute pubblica. Facilone non è però sinonimo di delinquente. Dovessero emergere prove in quest’altro senso, mi tacerò. Per ora non ce ne sono.Nota a margine:“A parti invertite, se non me lo fischiavano mi arrabbiavo. I rigori per noi? Il primo non c’era , l’altro non l’ ho visto bene”. Volemose bene.