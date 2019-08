Non lo dice ancora chiaramente, per ora, ma Maurizio. Perché ancora non sa se la rosa giocatori a sua disposizione sarà quella definitiva, oppure ci saranno ancora delle partenze e dei nuovi arrivi. Una cosa, però, l’ha capita e l’ha detta:Poi, ha voglia Paratici ha dire invece che la parola esuberi non esiste nel vocabolario della Continassa, e che va tutto bene così, però l’aver provato a piazzare qualche settimana fa, pure in un colpo solo, Dybala, Mandzukic e Matuidi allo United sta proprio a dimostrare il contrario.