Ci ha insistito ancora Allegri su questa cosa, anche alla vigilia del Derby d’Italia con la seconda in classifica ufficiale, nonostante questa lettura virtuale dei punti “possa piacere o non piacere”. E i primi a non gradirla sono proprio tanti interisti. Perché secondo loro a Torino sono abituati a barare sui numeri: 38 scudetti anziché 36, adesso 53 punti al posto degli effettivi 38 (causa i –15 della penalizzazione).