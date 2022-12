. Oggi, su un noto quotidiano sportivo, per una volta c’è un articolo di giudiziaria che non riguarda lae Andreama un altro club e il suo presidente. Perché, come riporta proprio l’incipit del pezzo, “anche laha aperto un’inchiesta legata al mondo del calcio e alle”. Ma guarda! E mica da ieri, quasi in parallelo con quella degli inquirenti piemontesi sulla Juve, solo che quasi nessun giornale in tutti questi mesi ne ha parlato come per la. E quando questo avviene si riduce – come stavolta - ad una breve di 26 righe. Quasi un riempitivo inserito, ovviamente, in una delle tante pagine giornaliere dedicate al caso Juve. Ubi maior...