Tutti (o quasi) felici e contenti. Per cosa?In tanti, tra community bianconere della rete e parecchi addetti ai lavori, hanno manifestato soddisfazione per la prestazione degli Allegri’s boys in quei 45’, perché quella che era stata annunciata come una possibile rullata si è trasformata invece in una sconfitta onorevole. Di sicuro al termine della prima frazione di gioco, sul 2-0 per i parigini, la pensavano in maniera opposta, ma non importa.Fa niente, se sempre nella ripresa,si è divorato la terza possibile marcatura personale e il reattivissimoabbia impedito di segnare acon una paratona,, quel che conta è avere limitato i danni sfiorando, in alcuni momenti, anche la possibilità della rimonta. “Finalmente si è rivista la Juve!” hanno detto in coro a fine partita, e tanto gli è bastato per digerire la sconfitta. Ovvero, zero punti nel girone e terzo posto in classifica.