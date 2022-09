Dopo tutto il casino seguito alla sconfitta col Benfica - col passaggio agli ottavi di Champions compromesso, Nedved furibondo nello spogliatoio coi giocatori, popolo bianconero in subbuglio e un Allegri visibilmente piccato che ha ironizzato in conferenza stampa sul suo possibile esonero –. Contro una avversario che, finora, non aveva ancora vinto una partita in Serie A.quelle precedenti. Perché seppur priva di 8 titolari, tra infortunati e squalificati, con la rosa a disposizione (under 23 compresi). Non ci sono scuse. Che invece quasi sicuramente Allegri sciorinerà alla prossima conferenza stampa, pur di non ammettere che non ci sta capendo più nulla e non sa come fare per venire fuori da questo abisso profondo. Non è ammissibile che dopo il Benfica la sua squadra abbia offerto uno spettacolo osceno come quello visto al Brianteo, dove in campo sembravano esserci sagome di cartone e non i giocatori che si allenano alla Continassa.vedendo ad ogni partita una squadra che cammina, se non addirittura immobile quando la palla ce l’hanno gli avversari. Tutti sembrano sempre più bravi, rapidi e volenterosi degli juventini, incapaci di costruire trame e giocate offensive. A Monza non si sono visti nemmeno i soliti primi 20 minuti giocati con ardore, solo un’ apatia generale. Come se quella al Brianteo fosse un’amichevole di fine estate e non si giocasse per i tre punti., il quale dovrebbe sapere che per regolamento una gomitata tirata ad un avversario, anche se per divincolarsi dalla marcatura, viene classificata “gesto violento” e, come tale, punita con l’espulsione. Succede in Serie A così come in Ligue 1, Liga, Premier (tornei dove ha giocato) e persino nella suada lasciarla in inferiorità numerica per una sciocchezza come questa.(Bologna, Milan e forse ancheToro), dipenderà da cosa il Fideo ha detto all’arbitro prima di abbandonare il terreno di gioco., considerato l’enorme danno procurato. Soprattutto in un momento critico come quello che sta attraversando la squadra. Se poi tutto questo esagerato nervosismo è figlio di un rapporto difficile (l’ennesimo) con l’allenatore, intervenga la dirigenza.come se bastasse andare a prendere bordate di fischi per farsi perdonare dai tifosi. Una prestazione decorosa, accompagnata da una non impossibile vittoria contro il Monza, sarebbero state sufficienti, anziché ridursi per la seconda volta ad una simile bambinata a fine gara.Così come hanno stufato le dichiarazioni piene di nulla rilasciate a fine partita da Allegri prima (Benfica) e Landucci poi (Monza):Come scritto già qualche riga sopra, il dubbio c’è. Spero non solo da parte nostra ma anche da chi alla Juventus comanda, ed ha creduto un anno fa che riaffidando la squadra ad Allegri si sarebbe proseguito “nel solco della tradizione bianconera”, cioè di vittorie. La situazione è invece peggiorata e non si intravede via d’uscita. O, forse, nemmeno la si cerca.