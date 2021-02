Di sicuro la ricorderanno masticando amaro in tanti a Milano, sponda Inter, ma sono certo la rammenteranno invece con grande piacere anche molti juventini. Mi riferisco alla, colpo di mercato nerazzurro dell’estate 2002 ma super-colpaccio bianconero in quella del 2004, col tanto discusso scambio col portiere della nazionale uruguagia Carini.Un mal di schiena talmente ossessivo da impedirgli spesso di scendere in campo al punto che, nel tentativo di risolverlo, l’Inter spedì il giocatore persino da uno super luminare in Israele, senza ottenerne però alcun risultato. Alla Pinetina maturarono così la convinzione che il problema di Cannavaro fosse irrisolvibile, e decisero di cederlo. Arrivato alla Juve giocò poi con estrema regolarità, liberandosi quasi magicamente di quegli acciacchi.Sedici anni dopo,Nella sua ultima stagione all’Inter, Cannavaro disputò 34 partite, l’argentino della Juve questa stagione ne ha messe in fila appena 15, e non tutte da titolare. Finora la sua annata calcistica e è stata contrappuntata da una serie infinita di stop, l’ultima delle quali il 10 gennaio scorso, quando gli venne diagnosticata unaE ogni volta che sembrava imminente il suo rientro, è arrivata una nuova ricaduta. “Anziché migliorare, il ginocchio continua a fargli male” ha spiegato uno sconfortato Pirlo in una delle ultime conferenze stampa.Eppure, se la lesione del collaterale è bassa, la rottura è minima e la gravità dell’infortunio limitata. Lo ha confermato, in un’intervista a Tuttosport, uno specialista come(ex medico Juve): “per una visita specialistica dal luminare Ramon Cugat in modo da vederci chiaro.Ma intanto col proprio procuratore spinge, da mesi, per un rinnovo di contratto che non arriva mai.per un finale di stagione in cui il suo contributo potrebbe essere determinante, nella rimonta sull’Inter in campionato e proseguire il cammino in Champions.A questo punto, delle due l’una: credere a ciò che dice il paziente, aspettando con fiducia il suo recupero, oppure iniziare a dare spazio al sospetto, perché qualcosa sfugge. Cannavaro docet.